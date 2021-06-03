Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выбрал список из 23 игроков, которые смогут сыграть в товарищеской встрече против Северной Ирландии.

В списке команды Шевченко на поединок с североирландцами оказалось 23 игрока – наставник оставил вне заявки Цыганкова, Соболя, Тимчика и Зинченко. Но еще один шанс получил Богдан Леднев, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкиперы: Бушан, Пятов, Трубин.

Защитники: Попов, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Судаков, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Леднев, Безус, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Беседин.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00.

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