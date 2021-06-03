Украина – Северная Ирландия: Шевченко определился с заявкой на матч – настораживает отсутствие лидера Динамо
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выбрал список из 23 игроков, которые смогут сыграть в товарищеской встрече против Северной Ирландии.
В списке команды Шевченко на поединок с североирландцами оказалось 23 игрока – наставник оставил вне заявки Цыганкова, Соболя, Тимчика и Зинченко. Но еще один шанс получил Богдан Леднев, сообщает официальный сайт УАФ.
Украина – Северная Ирландия: анонс товарищеского матча
Голкиперы: Бушан, Пятов, Трубин.
Защитники: Попов, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко.
Полузащитники: Судаков, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Леднев, Безус, Зубков.
Нападающие: Яремчук, Довбик, Беседин.
Матч Украина – Северная Ирландия состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00.
Україна їде на Євро-2020 з юнаком, який провів 407 хвилин у футболі: Шевченко ризикує, соцмережі вибухають