Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от противостояния с Северной Ирландией в рамках товарищеской встречи.

"Проделали хорошую работу в первые дни сбора после выходных. Первый день был относительно легким, но затем были две плотных тренировки на Металлисте. Отработали некоторые моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией.

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Были неплохие нагрузки, они чередовались с легкими тренировками. Думаю, тренерский штаб специально так распределил работу, чтобы мы подошли к игре в хорошем состоянии", – приводит слова Малиновского телеканал Футбол.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00.

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