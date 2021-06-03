"Мы сейчас целенаправленно готовимся к чемпионату Европы. Дни пролетают быстро, свободного времени не так много, все время занято тренировками или теоретическими занятиями.

Украина – Северная Ирландия: анонс товарищеского матча

Конечно, мы отрабатываем игру против соперника, который будет действовать в пять защитников, есть свои коррективы, но мы хотим показать нашу тактику и нашу игру, за которую полюбили болельщики. Игра с Северной Ирландией важна в плане подготовки", – отметил Кривцов в комментарии телеканалу Футбол.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00.

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