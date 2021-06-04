"Задача у нас была, чтобы мы были очень сконцентрированными на игре, показали нашу игру, что мы наигрываем. Плюс результат. Товарищеский матч, но давно не выигрывали. Хотели показать свое лицо, свою игру, мощь, вернуться на путь победителей, когда мы постоянно много выигрывали.

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Сейчас у нас был период, когда многие ничьих. Вроде бы положительный результат, не проигрывали. Но соперников, с которыми играли, должны были побеждать. Хотели переломить этот момент. Считаю, в этом матче хорошо получилось. Могли намного больше забивать. Начнем пока с этого. А дальше будем стараться как можно больше побед, чтобы были поубедительнее.

Комбинация перед моим ассистом? Не скажу, что наигранная. Это и в клубе, и в сборной требуют, что подачи вторым темпом нужны, потому что наши игроки уже пришли в зону. Когда идет вторым темпом атака – защитники все равно меняют свои позиции, уже не сильно сконцентрированы. Получился хороший дебютный гол у Зубкова. Поздравляю его. Всегда очень приятно, когда дебютный гол забиваешь, это еще больший приток эмоций и уверенности.

Форма по сравнению с поединком против Бахрейна? Гораздо лучше, свежее. Был определенный период нагрузок, потом пару дней выходных. Поддерживали этот темп, режим. Потихоньку выходим на свою пиковую физическую форму. Тренерский штаб говорил нам, что они рассчитали полностью, как надо правильно подготовиться, чтобы быть готовым к официальным матчам в физическом плане. Работаем над тактикой, структурой игры. Мы все делаем постепенно, поэтапно", – отметил Караваев в эфире телеканала Футбол.

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