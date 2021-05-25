Украина – Северная Ирландия: матч на грани срыва из-за проблем британцев
Подготовка ко второму спаррингу сборной Украины складывается не идеально.
Делегация Северной Ирландии до сих пор не подтвердила свой прилет в Украину, сообщает Meta-ratings.
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Ранее у британцев уже сорвался товарищеский матч против Турции. Сборная Северной Ирландии надеялась из Анталии отправляться сразу в Украину, но сейчас планы приходится менять. Не исключено, что ирландцы из-за экономической невыгодности откажутся и от спарринга с "сине-желтыми", хотя украинская сторона готова компенсировать дополнительные расходы.
Напомним, поединок Украина – Северная Ирландия (3 июня) должна принять Днепр Арена. Первый спарринг команды Шевченко против Бахрейна завершился ничьей 1:1.
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