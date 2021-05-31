"На кого из соперников на Евро-2020 похожа Северная Ирландия? Больше, наверное, на Австрию. Эти команды отличаются, прежде всего, хорошей функциональной готовностью. Футболисты сборной Северной Ирландии выступают в АПЛ и в Чемпионшипе, поэтому легко против них не будет.

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Думаю, что в этом спарринге необходимо отработать действия в обороне, и в первую очередь, переход из защиты в атаку, с чем в последнее время в сборной Украины были проблемы. Эксперименты с составом? Нет, время уже давит. Тренерскому штабу пора наигрывать основной состав на Евро-2020, определяться по линиям, с тактикой.

Думаю, против Северной Ирландии на поле как минимум на 80-90 процентов должна выйти основная обойма игроков. Поскольку спарринг-партнер у нас крепкий, без ошибок не обойдется. А значит, в следующем контрольном матче – с Кипром, можно будет провести работу над ошибками", – отметил Бабич в интервью Footboom.

Напомним, сборная Украины проводит заключительный этап подготовки к Евро-2020 в Харькове. Уже 3 июня "сине-желтые" в Днепре проведут товарищеский поединок против Северной Ирландии.

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