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Украина – Сербия: скаут Фенербахче посетит поединок для просмотра Коноплянки – Шальке хочет избавиться от хавбека

13:25 46 Читати українською
Украина – Сербия: скаут Фенербахче посетит поединок для просмотра Коноплянки – Шальке хочет избавиться от хавбека
Евгений Коноплянка / Фото ФФУ

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка пользуется популярностью среди турецких грандов.

 

Руководство Шальке надеется продать Евгения Коноплянку уже летом, сообщает Bild.

Коноплянка ощутимо упал в цене на трансферном рынке

По информации издания, 29-летний вингер надеется проявить себя в ближайших матчах сборной Украины в рамках отбора к Евро-2020, чтобы привлечь к себе внимание других клубов.

Стоит отметить, что на матче будет присутствовать представитель Фенербахче, который будет наблюдать за игрой Коно, чтобы оценить возможность перехода украинца в турецкий клуб, заявил журналист Ягиз Сабункоглу.

Ранее в СМИ была информация, что агент Коноплянки предложил услуги своего клиента Бешикташу.

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Украина - Сербия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Фенербахче Фенербахче Германия
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