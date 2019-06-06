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Україна – Сербия: прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

18:55 184 Читати українською
Україна – Сербия: прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / фото: УАФ

Смотрите на "Футбол 24" прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

 

Сборная Украины 7 июня в 21:45 на стадионе Арена Львов проведет матч 3-го тура квалификационного раунда Евро-2020 против Сербии.

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Пресс-конференция главного тренера национальной команды Андрея Шевченко состоится сегодня, 6 июня, в 19:00 по Киеву.

Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции на "Футбол 24".

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Евро-2020 Украина - Сербия Украина Украина Главное Андрей Шевченко Андрей Шевченко Сербия Сербия Видеоновости
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