Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромное поражение от Украины (0:5) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

"Хочу поздравить Украину с заслуженной победой. Я недоволен результатом. Мы пропустили два глупых гола, после чего я попытался изменить игру, но, к сожалению, неудачно. Нам нужно забыть эту игру и подготовить игроков к матчу с Литвой, который пройдет при пустых трибунах .

Украина – Сербия – видео голов

Украина была лучше, ответственность за это провальный результат полностью беру на себя. У нас есть два дня, что подготовиться к следующему поединку. Надеюсь, Сербия одержит победу. Как бы нам сейчас ни было тяжело, но мы идем дальше.

Думаю, первые два гола стали ключевыми и решили судьбу поединка. Йович заявлял, что у Украины нет звезд? Думаю, вы его неправильно поняли", – рассказал Крстаич.

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Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.