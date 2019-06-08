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Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича

00:17 378 Читати українською
Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича
Младен Крстаич / фото из соцсетей

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромное поражение от Украины (0:5) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Хочу поздравить Украину с заслуженной победой. Я недоволен результатом. Мы пропустили два глупых гола, после чего я попытался изменить игру, но, к сожалению, неудачно. Нам нужно забыть эту игру и подготовить игроков к матчу с Литвой, который пройдет при пустых трибунах .

Украина – Сербия – видео голов

Украина была лучше, ответственность за это провальный результат полностью беру на себя. У нас есть два дня, что подготовиться к следующему поединку. Надеюсь, Сербия одержит победу. Как бы нам сейчас ни было тяжело, но мы идем дальше.

Думаю, первые два гола стали ключевыми и решили судьбу поединка. Йович заявлял, что у Украины нет звезд? Думаю, вы его неправильно поняли", – рассказал Крстаич.

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Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.

Источник: Футбол 24
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Колумбия U-20 – Украина U-20 – 0:1 – видео гола и обзор матча
7 июня
2895
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Украина Украина Евро-2020 Украина - Сербия Сербия Сербия Младен Крстаич Младен Крстаич
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