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Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

00:38 306 Читати українською
Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / фото: УАФ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал феерическую победу "сине-желтых" над Сербией (5:0) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Эмоций очень много и они исключительно положительные. Большое спасибо всем болельщикам, которых собралось очень много и которые неистово нас поддерживали. Я поражен этой поддержкой. Считаю, что мы очень хорошо подготовились. Даже если сербы сменили состав и структуру игры, то мы сумели перестроиться и противостоять им.

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Мы знали, что многое решит физическая подготовка, поэтому делали акцент на этом и соответственно готовились. Коноплянка не имел игровой практики в последнее время, но он приехал раньше, потренировался с командой и выглядел очень хорошо.

Знаю, что с Люксембургом будет непростая игра, ведь мы отдали много сил с Сербией. Начнем готовиться завтра, постараемся восстановить силы игроков, которые сыграли сегодня. Сейчас нет простых матчей, поэтому мы будем готовиться и настраиваться только на победу.

Я думаю, что переломным моментом поединка стала наша удачная реализация. Ведя в счете, мы имели преимущество, поскольку сербы вынуждены были открываться. Счет не имеет никакого значения, главное – что мы провели хороший матч и заслужили эту победу.

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У Сербии очень хорошая команда и нам будет трудно с ними на выезде. Слабых команд в нашей группе нет. Это время уже прошло. Поэтому нам нужно максимально ответственно готовиться к следующему поединку.

Что я чувствовал, когда стадион скандировал: "Шева"? Во время моей игровой карьеры таких моментов было много. Я искренне благодарен, это великий момент для любого игрока и тренера. Мне на самом деле очень приятно.

Никакой эйфории нет. Я уже сказал игрокам, что они сыграли классный матч и поздравил их с победой, но главное сейчас – подготовка к следующему поединку. Кто сможет восстановиться – будет играть. Кто не сможет – будет отдыхать. Будем решать, следующие два дня станут определяющими.

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Йович? Мы его нейтрализовали благодаря удачным командным действиям и подстраховке. Была важная задача – лишить их пространства, поскольку у Сербии очень быстрые и техничные игроки. Нам это удалось и это радует. Хочу пригласить всех болельщиков на матч с Люксембургом. Мы будем рады всех видеть и постараемся выиграть и там", – рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.

Источник: Футбол 24
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Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020 – как это было
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