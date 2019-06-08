Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал феерическую победу "сине-желтых" над Сербией (5:0) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

"Эмоций очень много и они исключительно положительные. Большое спасибо всем болельщикам, которых собралось очень много и которые неистово нас поддерживали. Я поражен этой поддержкой. Считаю, что мы очень хорошо подготовились. Даже если сербы сменили состав и структуру игры, то мы сумели перестроиться и противостоять им.

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Мы знали, что многое решит физическая подготовка, поэтому делали акцент на этом и соответственно готовились. Коноплянка не имел игровой практики в последнее время, но он приехал раньше, потренировался с командой и выглядел очень хорошо.

Знаю, что с Люксембургом будет непростая игра, ведь мы отдали много сил с Сербией. Начнем готовиться завтра, постараемся восстановить силы игроков, которые сыграли сегодня. Сейчас нет простых матчей, поэтому мы будем готовиться и настраиваться только на победу.

Я думаю, что переломным моментом поединка стала наша удачная реализация. Ведя в счете, мы имели преимущество, поскольку сербы вынуждены были открываться. Счет не имеет никакого значения, главное – что мы провели хороший матч и заслужили эту победу.

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У Сербии очень хорошая команда и нам будет трудно с ними на выезде. Слабых команд в нашей группе нет. Это время уже прошло. Поэтому нам нужно максимально ответственно готовиться к следующему поединку.

Что я чувствовал, когда стадион скандировал: "Шева"? Во время моей игровой карьеры таких моментов было много. Я искренне благодарен, это великий момент для любого игрока и тренера. Мне на самом деле очень приятно.

Никакой эйфории нет. Я уже сказал игрокам, что они сыграли классный матч и поздравил их с победой, но главное сейчас – подготовка к следующему поединку. Кто сможет восстановиться – будет играть. Кто не сможет – будет отдыхать. Будем решать, следующие два дня станут определяющими.

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Йович? Мы его нейтрализовали благодаря удачным командным действиям и подстраховке. Была важная задача – лишить их пространства, поскольку у Сербии очень быстрые и техничные игроки. Нам это удалось и это радует. Хочу пригласить всех болельщиков на матч с Люксембургом. Мы будем рады всех видеть и постараемся выиграть и там", – рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.