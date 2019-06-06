Украина – Сербия: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку на Арене Львов

Национальная сборная Украины провела тренировку перед матчем квалификации к Евро-2020 против Сербии.

Сегодня вечером, 6 июня, подопечные Андрея Шевченко потренировались на газоне стадиона Арена Львов, чтобы приспособиться к новому полю.

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Напомним, завтра, 7 июня, сборная Украина проведет поединок 3-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Сербии. Матч состоится в 21:45

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К слову, после двух туров подопечные Андрея Шевченко занимают первое место в группе В квалификации на Евро-2020, имея в активе 4 зачетных пункта.