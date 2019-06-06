toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Украина – Сербия: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку на Арене Львов

21:08 62 Читати українською
Украина – Сербия: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку на Арене Львов
Сборная Украины / Футбол 24

Национальная сборная Украины провела тренировку перед матчем квалификации к Евро-2020 против Сербии.

 

Сегодня вечером, 6 июня, подопечные Андрея Шевченко потренировались на газоне стадиона Арена Львов, чтобы приспособиться к новому полю.

Украина – Сербия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Напомним, завтра, 7 июня, сборная Украина проведет поединок 3-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Сербии. Матч состоится в 21:45

"Надеюсь на большую поддержку болельщиков", – Цыганков о матче Украина с Сербией

К слову, после двух туров подопечные Андрея Шевченко занимают первое место в группе В квалификации на Евро-2020, имея в активе 4 зачетных пункта.

Источник: Футбол 24
blog_ava
Зозуля предложил радикальный законопроект в Верховную Раду
06:30
1419
Теги
Евро-2020 Украина Украина Украина - Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
44
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук