Украина – Сербия: команды определились с формой на матч отбора Евро-2020

Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Сербии в матче отбора Евро-2020.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины сыграет в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сербии в желтой форме, тогда как гости – в красной.

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Поединок состоится сегодня, 7 июня, в 21:45 на Арене Львов. После первых двух туров подопечные Андрея Шевченко имеют 4 очка в активе и возглавляют отборочную группу.

Сербы в первом своем матче сыграли вничью против действующего чемпиона Европы – Португалии.

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