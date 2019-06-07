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Украина – Сербия: на матч отбора к Евро-2020 проданы все билеты

13:25 35 Читати українською
Украина – Сербия: на матч отбора к Евро-2020 проданы все билеты
Арена Львов / УАФ

На матче отбора к Евро-2020 между Украиной и Сербией ожидается аншлаг.

 

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что на матч отборочного цикла Евро-2020 Украина – Сербия проданы все билеты.

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Арена Львов еще не принимала ни одного матча в 2019 году из-за процесса замены газона. Скорее всего, осенью свои еврокубковые матчи здесь будет играть Александрия.

Поединок между сборными Украины и Сербии состоится сегодня, 7 июня, в 21:45. Подопечные Андрея Шевченко имеют 4 очка после стартовых двух туров.

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