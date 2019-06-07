Украина – Сербия: на матч отбора к Евро-2020 проданы все билеты

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Фонсека возглавил Рому, – Ди Марцио
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"Запрошували у Ліверпуль". Юрій Калітвінцев мав три розкішні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної УкраїниОвертайм — 13:00 205
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Хавбек Динамо Булеца может продолжить карьеру в ИталииИталия — 10:45 478
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Украина – Сербия: трое игроков "сине-желтых" не попали в заявку на матчСборная Украины — 10:28 749
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Шевченко подає приклад Льову, гучні повернення в Іспанії, феєрія Франції та Італії: головні фішки 3 туру євровідборуЕвро-2020 — 09:00 323