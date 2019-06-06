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Украина – Сербия: Миленкович отметил основное оружие "желто-синих"

13:03 113 Читати українською
Украина – Сербия: Миленкович отметил основное оружие "желто-синих"
Никола Миленкович / Фото FIFA

Защитник национальной команды Сербии Никола Миленкович поделился ожиданиями от встречи с подопечными Шевченко в рамках отбора к Евро-2020.

 

"Мы ждем сложной игры, поскольку три команды претендуют на первые два места. Вот почему это очень важная игра для обеих команд.

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Украина имеет очень хороший подбор исполнителей. У них сильная команда. У них очень хорошая защита, которую будет трудно пробить", – цитирует Миленковича официальный сайт футбольного союза Сербии.

Напомним, Украина возглавляет группу B отбора на Евро-2020, имея в активе 6 очков. Сербия – на 4-й строчке (1 очко), имея еще игру в запасе.

Очная дуэль между этими соперниками состоится во Львове 7 июня. Стартовый свисток на Арене Львов прозвучит в 21:45.

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