Украина – Сербия: Миленкович отметил основное оружие "желто-синих"

Защитник национальной команды Сербии Никола Миленкович поделился ожиданиями от встречи с подопечными Шевченко в рамках отбора к Евро-2020.

"Мы ждем сложной игры, поскольку три команды претендуют на первые два места. Вот почему это очень важная игра для обеих команд.

Сборная Сербии прибыла во Львов на поединок против Украины

Украина имеет очень хороший подбор исполнителей. У них сильная команда. У них очень хорошая защита, которую будет трудно пробить", – цитирует Миленковича официальный сайт футбольного союза Сербии.

Напомним, Украина возглавляет группу B отбора на Евро-2020, имея в активе 6 очков. Сербия – на 4-й строчке (1 очко), имея еще игру в запасе.

Очная дуэль между этими соперниками состоится во Львове 7 июня. Стартовый свисток на Арене Львов прозвучит в 21:45.

Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020