Украина – Сербия: Коноплянка стал лучшим игроком матча по версии InStat

Статистический портал InStat выставил оценки игрокам сборной Украины за игру против Сербии в третьем туре квалификации к Евро-2020.

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка получил наивысший балл среди игроков поединка против Сербии – 410 очков. Вторым стал Виктор Цыганков – 385 баллов, а третьим Руслан Малиновский – 384 пункта, сообщает Tribuna.com.

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Заметим, что и Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков отличились дублем в воротах Сербии в матче третьего тура квалификации к Евро-2020.

Напомним, сборная Украины обыграла Сербию и закрепилась на первом месте группы В квалификации к Евро-2020. Подопечные Шевченко имеют в активе 7 очков.

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