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Украина – Сербия: Коноплянка стал лучшим игроком матча по версии InStat

10:19 39 Читати українською
Украина – Сербия: Коноплянка стал лучшим игроком матча по версии InStat
Евгений Коноплянка

Статистический портал InStat выставил оценки игрокам сборной Украины за игру против Сербии в третьем туре квалификации к Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка получил наивысший балл среди игроков поединка против Сербии – 410 очков. Вторым стал Виктор Цыганков – 385 баллов, а третьим Руслан Малиновский – 384 пункта, сообщает Tribuna.com.

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Заметим, что и Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков отличились дублем в воротах Сербии в матче третьего тура квалификации к Евро-2020.

Напомним, сборная Украины обыграла Сербию и закрепилась на первом месте группы В квалификации к Евро-2020. Подопечные Шевченко имеют в активе 7 очков.

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