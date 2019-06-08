Украина – Сербия: гости потерпели самое крупное поражение в новейшей истории

Украина разгромила Сербию в 3-м туре квалификации к Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко одержали победу над сборной Сербии в третьем туре квалификации к Евро-2020 со счетом 5:0.

Украина – Сербия – видео голов

Это поражение стало самым крупным в новейшей истории сербской команда. До этого команда с Балкан проигрывала максимума в 3 мяча – Бельгии и Чехии в 2012-м 2015-м году соответственно.

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Напомним, сборная Украины обыграла Сербию и закрепилась на первом месте группы В квалификации к Евро-2020. Подопечные Шевченко имеют в активе 7 очков.