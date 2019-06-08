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Украина – Сербия: гости потерпели самое крупное поражение в новейшей истории

07:30 23 Читати українською
Украина – Сербия: гости потерпели самое крупное поражение в новейшей истории
Украина – Сербия / ФФУ

Украина разгромила Сербию в 3-м туре квалификации к Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Подопечные Андрея Шевченко одержали победу над сборной Сербии в третьем туре квалификации к Евро-2020 со счетом 5:0.

Украина – Сербия – видео голов

Это поражение стало самым крупным в новейшей истории сербской команда. До этого команда с Балкан проигрывала максимума в 3 мяча – Бельгии и Чехии в 2012-м 2015-м году соответственно.

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Напомним, сборная Украины обыграла Сербию и закрепилась на первом месте группы В квалификации к Евро-2020. Подопечные Шевченко имеют в активе 7 очков.

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Евро-2020 Сербия Сербия Украина Украина Украина - Сербия
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