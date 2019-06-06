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Украина – Сербия: белградские хулиганы приедут во Львов – полиция мобилизуется, – СМИ

14:20 14 Читати українською
Украина – Сербия: белградские хулиганы приедут во Львов – полиция мобилизуется, – СМИ
Ультрас сборной Сербии / Фото The42

Львов в ожидании футбольного праздника, который может превратиться в массовое побоище.

 

Кроме ранее заьявлених болельщиков сборной Сербии (200 человек), Львов намерены посетить еще белградские хулиганы, которые славятся своей чрезмерной агрессией среди других ультрас, сообщает Спортивка.

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Полиции известно о возможных беспорядках, поэтому в город Льва стягиваются дополнительные силы для поддержания порядка.

Ранее сообщалось, что на матч Украина – Сербия также приедут хорватские фанаты, которые являются ярыми врагами сербов.

Напомним, матч во Львове в рамках отбора к Евро-2020 состоится 7 июня, начало в 21:45.

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