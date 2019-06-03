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Украина – Сербия: 200-м фанатам гостей позволили посетить матч

17:11 38 Читати українською
Украина – Сербия: 200-м фанатам гостей позволили посетить матч
Фаны Сербии / Reuters

Поединок отбора на Евро-2020 не обойдется без болельщиков сборной Сербии.

 

Несколько сотен сербских любителей футбола таки приедут во Львов, информирует Спортивка.

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Украина разрешила 200-м сербам приехать на матч отбора на Евро-2020. Ранее гостевых фанатов не хотели пускать во Львов из-за возможных беспорядков. Балканцы известны тем, что благосклонно относятся к России, поэтому могли устроить провокации в городе Льва.

Ранее украинские ультрас объявили об объединении с другими представителями Балкан, хорватами. "Клетчатые" также имеют напряженные отношения с сербами, поэтому охотно согласились на предложение.

Напомним, матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов.

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