Украина – Сербия: 200-м фанатам гостей позволили посетить матч

Поединок отбора на Евро-2020 не обойдется без болельщиков сборной Сербии.

Несколько сотен сербских любителей футбола таки приедут во Львов, информирует Спортивка.

Украина – Сербия: украинские и хорватские фанаты проведут совместный марш перед матчем

Украина разрешила 200-м сербам приехать на матч отбора на Евро-2020. Ранее гостевых фанатов не хотели пускать во Львов из-за возможных беспорядков. Балканцы известны тем, что благосклонно относятся к России, поэтому могли устроить провокации в городе Льва.

Ранее украинские ультрас объявили об объединении с другими представителями Балкан, хорватами. "Клетчатые" также имеют напряженные отношения с сербами, поэтому охотно согласились на предложение.

Напомним, матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов.

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