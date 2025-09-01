"Когда я составляю список, я надеюсь, что все пройдет хорошо, но это не часто бывает. А еще есть особый контекст шести матчей за два месяца (между сентябрем и ноябрем) и качество соперника.

Сборная Украины отправилась на подготовку к двум матчам отбора на ЧМ-2026 (ВИДЕО)

Я получил отчет от нашего обозревателя поздно утром относительно Украины: это очень хорошая команда с очень хорошими футболистами, которые излучают много энергии, учитывая ситуацию в их стране.

Я не волнуюсь, но я пристально слежу за этим и их качеством. Со всем уважением к Азербайджану и Исландии, Украина является самым сложным соперником в группе", – цитирует Дешама L'ÉQUIPE.

Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе станут национальные команды Франции, Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта