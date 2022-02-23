"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ. Сейчас все мы должны объединиться перед самым серьезным вызовом в современной истории Украины.

Бойко: Украина была, есть и будет независимым государством

Это не просто слова, это то, что чувствую, когда на стадионе играет гимн Украины, а на трибунах желто-синие флаги: гордость нашей страны, гордость нашей независимости и наших людей. Украина прошла очень трудный путь к обретению своей государственности и никто не имеет права ее отрицать.

Низкий поклон нашим военнослужащим, всем украинцам, защищающим границы нашей страны, ее самостоятельность и право выбирать будущее. Украина – превыше всего", – написал Бущан на своей странице в социальной сети Instagram.

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