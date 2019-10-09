Украина – Португалия: в продажу поступила еще одна партия билетов

УАФ, в рамках борьбы со спекулянтами, разделила продажу билетов на матч с Португалией на несколько этапов. Третья партия уже появилась в кассах.

Сегодня, 9 октября, в продажу поступила новая партия билетов на поединок отборочного турнира Евро-2020 между национальными сборными Украины и Португалии, который состоится 14 октября на НСК Олимпийский, сообщает УАФ.

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Ранее, в рамках программы билетного Fair Play было принято решение увеличить количество партий продажи билетов, что должно упростить процедуру проверки и контроля их реализации и минимизирует риски выкупа билетов перекупщиками. Предыдущие партия билетов на поединок с Португалией поступали в продажу 6-го и 8 октября.

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К слову, единственным сервисом, где можно легально приобрести билеты на матчи сборной Украины, является сайт Ticketsbox.com. Перепродажа таких билетов запрещено в любом формате! Для проверки билетов сервис Ticketsbox.com создаст кризисный центр, который начнет свою работу в субботу, 12 октября, на территории НСК Олимпийский и будет работать до 14 октября включительно. Посетить кризисный центр стоит лишь тем, кто приобрел билет у перекупщиков! При себе необходимо иметь удостоверение личности и купленный билет.

Напомним, УАФ несколько дней назад аннулировала 2748 билетов на матч Украина – Португалия в рамках борьбы с перекупщиками. Все они были переданы в свободную продажу на Ticketsbox.com.

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