Украина – Португалия: УАФ рассекретила название всемирно известной группы, которая исполнит украинский гимн перед матчем

Украинская ассоциация футбола назвала окончательный список артистов, которые выступят перед началом матча отбора Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

Сначала УАФ заинтриговала болельщиков, оставив в секрете название "всемирно известной группы" (именно так было написано во вчерашнем анонсе), который исполнит гимн Украины на НСК Олимпийский.

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Впрочем, эту тайну все же решили раскрыть – главную песню нашей страны исполнит Национальный хор им. Григория Веревки в составе 125 человек, информирует официальный сайт УАФ. Также перед мачем Украины и сборной Португалии на стадионе НСК Олимпийский презентуют мощную шоу-программу и выступления группы "Ляпис-98" и Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского. Ведущим шоу станет Артем Гагарин. Начало действа в 20:00.

Напомним, гимн Украины перед матчем против Литвы в Харькове исполнил Михаил Хома, более известный как фронтмен группы DZIDZIO.

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