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Украина – Португалия: Семеду уверен в победе "селесао" в матче отбора к Евро-2020

21:17 23 Читати українською
Украина – Португалия: Семеду уверен в победе "селесао" в матче отбора к Евро-2020
Нельсон Семеду / Yahoo Sports

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду прокомментировал победу над Люксембургом и поделился мнением о предстоящей встрече с Украиной в квалификации Евро-2020.

 

"Очень рад победе, это самое главное. Мы добились хорошего результата дома. Теперь едем в Украину за тремя очками.

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С Люксембургом был момент, когда мы немного притормозили. Но первые 15-20 минут были очень хорошими, мы сделали счет 1:0, а затем отдали инициативу. Но в целом для нас получился отличный матч", – поделился Семеду в комментарии Федерации футбола Португалии.

Напомним, сборная Португалии разгромила Люксембург (3:0) и встретится с Украиной 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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