Украина – Португалия: сборная провела восстановительные процедуры и возвращается в Киев

После победы над сборной Литвы (2:0) в матче 7-го тура отбора Евро-2020 в Харькове национальная дружина готовится к вылету в столицу – на носу матч с чемпионами Европы.

Утреннее послематчевое занятия "сине-желтые" начали по-разному. Игроки стартового состава матча с Литвой проходили восстановительные процедуры и реабилитационные упражнения в тренажерном зале, а остальные 13 исполнителей, которые вышли на замену или вообще не участвовали в игре, провели тренировку на стадионе Солнечный, сообщает пресс-служба УАФ.

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В течение часового занятия они получили достаточно физических нагрузок, чтобы сравниться в тонусе с игроками вчерашней "основы". Вместе с футболистами занимались все члены тренерского штаба.

После обеда национальная команда будет готовиться к отъезду. Вылет чартерного рейса "Харьков–Киев" запланирован на 17:30. В столице сборная расположится в гостинице "Опера".

Уже завтра, 13 октября, в 18:30 главный тренер команды Андрей Шевченко и один из игроков встретятся со СМИ в конференц-зале НСК Олимпийский, а в 19:00 "сине-желтые" начнут официальную тренировку на главной арене страны.

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