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Украина – Португалия: Роналду и компания провели тренировку на НСК Олимпийский

18:37 132 Читати українською

Сборная Португалии испытала газон НСК Олимпийский в преддверии матча отбора на Евро-2020 против Украины.

 

Гости провели занятие, после того как тренер команды Фернанду Сантуш и защитник Пепе пообщались с прессой.

Украина – Португалия: Роналду в хорошем настроении вышел на тренировку на НСК Олимпийский и раздал автографы

Чемпионы Европы находятся в хорошем настроении перед одним из решающих матчей отбора. Португальцы часто улыбались, шутили друг с другом и представителями тренерского штаба.

Напомним, матч Украина – Португалия состоится 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что после победы над Литвой "сине-желтые" имеют в активе 16 очков, "селесао" с 11 пунктами занимают второе место.

Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

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