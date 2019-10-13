Украина – Португалия: Роналду и компания провели тренировку на НСК Олимпийский

Сборная Португалии испытала газон НСК Олимпийский в преддверии матча отбора на Евро-2020 против Украины.

Гости провели занятие, после того как тренер команды Фернанду Сантуш и защитник Пепе пообщались с прессой.

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Чемпионы Европы находятся в хорошем настроении перед одним из решающих матчей отбора. Португальцы часто улыбались, шутили друг с другом и представителями тренерского штаба.

Напомним, матч Украина – Португалия состоится 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что после победы над Литвой "сине-желтые" имеют в активе 16 очков, "селесао" с 11 пунктами занимают второе место.

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