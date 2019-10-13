toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Украина – Португалия: расписание мероприятий команд накануне матча отбора на Евро-2020

08:00 80 Читати українською
Украина – Португалия: расписание мероприятий команд накануне матча отбора на Евро-2020
Андреа Малдера и Андрей Шевченко / УАФ

Сборная Украины проведет встречу с болельщиками и представителями СМИ перед матчем отбора на Евро-2020 против Португалии.

 

Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины начнется в конференц-зале НСК Олимпийский 13 октября в 18:30, сообщает пресс-служба УАФ.

Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020

В 19:00 футболисты "сине-желтых" выйдут на поле главной арены страны для завершающей тренировки перед поединком с чемпионами Европы. Как и положено, первые 15 минут занятия будут открытыми для представителей СМИ.

Пресс-конференция главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и одного из игроков команды состоится в 16:30, а тренировка "селесао" – в 17:30.

Украина – Португалия: "желто-синие" прибыли в Киев на матч отбора к Евро-2020

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

blog_ava
Феррейра Карраско признался, что скучает по Европе и пожаловался на китайцев
00:23
147
Теги
Евро-2020 Португалия Португалия Украина Украина Украина - Португалия Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020
    Євро-2020 — 12 окт600 Украина – Португалия: прогноз на матч отбора Евро-2020
12
час
:
27
мин
Словения
21:45
Австрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук