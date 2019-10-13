Украина – Португалия: расписание мероприятий команд накануне матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет встречу с болельщиками и представителями СМИ перед матчем отбора на Евро-2020 против Португалии.

Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины начнется в конференц-зале НСК Олимпийский 13 октября в 18:30, сообщает пресс-служба УАФ.

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В 19:00 футболисты "сине-желтых" выйдут на поле главной арены страны для завершающей тренировки перед поединком с чемпионами Европы. Как и положено, первые 15 минут занятия будут открытыми для представителей СМИ.

Пресс-конференция главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и одного из игроков команды состоится в 16:30, а тренировка "селесао" – в 17:30.

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Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.