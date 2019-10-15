Украина – Португалия: послематчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Украины (2:1) в отборе к Евро-2020.

"Вы сами видели, что происходило на поле до 24-й минуты. Мы замедлено начали играть. Иногда нас на родине называют холодными, именно такими мы и были в начале. Затем мы расшевелились и начали атаковать. Что-то у кого-то не получалось, старались. Пытался Криштиану что-то выжать, забил пенальти. Украина живо стартовала и держала в напряжении всех почти до конца этого матча.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

Я всегда стараюсь объяснить игрокам, что они должны серьезно относиться к игре, лучше отдаваться на поле. Но бывает по-разному, сегодня получилось так. Во втором тайме Украины подсела, мы этим старались воспользоваться. После перерыва и мы сами добавили. Давили, но не реализовали свои моменты. Ну, выиграла Украина, как это можно прокомментировать. Всякое бывает, что тут поделаешь!

Был пенальти, потом мы начали прилагать больше усилий. Не все получалось, не хватало пространства. Некоторым из наших футболистов не хватало терпения в отдельных эпизодах. А Украина этим воспользовалась. В конце мы сбились на переводы с фланга на фланг, действовали примитивно. Не сумели дожать соперника, поэтому такой результат.

Хорошая форма Украина нас не удивила. Нормальный ли результат для этого состава сборной Португалии? Все же понимают, кто, что и как. Но не все определяется одним матчем. Поэтому волноваться не о чем.

Стратегия Украины была эффективнее нашей. Они до конца ее придерживались, гнули свою линию. Поэтому и одержали победу. Мы тоже пытались выполнять свои задачи, но не были столь эффективными. Не могу не отметить Ярмоленко. В итоге для них положительный результат, а для нас негативный", – сказал Сантуш на послематчевой пресс-конференции.

Перед последним матчем квалификации "сине-желтые" гарантировали себе первое место группы В и, соответственно, путевку в финальную часть Евро-2020.

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