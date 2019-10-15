Украина – Португалия: Павелко признался, что верил в победу до матча

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020 и сотрудничество с Андреем Шевченко.

"Ребята молодцы, они подарили праздник нашим болельщикам. Думаю, мы также немного знали, потому что была команда подготовить фейерверки. Поэтому, наверное, знали, что наши выиграют (улыбнулся).

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

А самое главное, что сегодня был День защитника Украины. Думаю, было очень важно отдать дань уважения нашим воинам, погибшим и тем, которые сегодня были на стадионе, и Сенцов, и наши моряки. Думаю, что эта энергетика также передалась.

Давление по поводу назначения кума (Андрея Шевченко) тренером? Наверное, порадуюсь и за родственника. Все-таки не как руководитель ассоциации, а как кум, думаю, я счастлив, что у него получилось. Я в это верил с первого дня. И держал удар от журналистов, которые, видимо, поставили под сомнение это решение. Радуюсь! Молодец, Андрюха, молодец!

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Отпустим ли Шевченко в Милан? Мы с ним очень долгую жизнь вместе прожили и, поверьте, что следующее решение также будем принимать вместе. Сядем и примем решение. Думаю, что любое наше решение будет лучшим и для него, и для нашей сборной. Но сегодня мысли только о Евро-2020.

Можем ли мы с такой игрой выиграть Евро? Давайте не забегать вперед. Очень важно, чтобы мы сами себе, так сказать, не предсказали.

Надо идти шаг за шагом. Команда с каждым матчем показывает все лучшую игру", – сказал он журналистам в микст-зоне после матча.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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