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Украина – Португалия: Павелко признался, что верил в победу до матча

01:25 11 Читати українською
Украина – Португалия: Павелко признался, что верил в победу до матча
Павелко, Шевченко и Чеферин / фото из соцсетей

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020 и сотрудничество с Андреем Шевченко.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Ребята молодцы, они подарили праздник нашим болельщикам. Думаю, мы также немного знали, потому что была команда подготовить фейерверки. Поэтому, наверное, знали, что наши выиграют (улыбнулся).

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

А самое главное, что сегодня был День защитника Украины. Думаю, было очень важно отдать дань уважения нашим воинам, погибшим и тем, которые сегодня были на стадионе, и Сенцов, и наши моряки. Думаю, что эта энергетика также передалась.

Давление по поводу назначения кума (Андрея Шевченко) тренером? Наверное, порадуюсь и за родственника. Все-таки не как руководитель ассоциации, а как кум, думаю, я счастлив, что у него получилось. Я в это верил с первого дня. И держал удар от журналистов, которые, видимо, поставили под сомнение это решение. Радуюсь! Молодец, Андрюха, молодец!

Украина – Португалия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Отпустим ли Шевченко в Милан? Мы с ним очень долгую жизнь вместе прожили и, поверьте, что следующее решение также будем принимать вместе. Сядем и примем решение. Думаю, что любое наше решение будет лучшим и для него, и для нашей сборной. Но сегодня мысли только о Евро-2020.

Можем ли мы с такой игрой выиграть Евро? Давайте не забегать вперед. Очень важно, чтобы мы сами себе, так сказать, не предсказали.

Надо идти шаг за шагом. Команда с каждым матчем показывает все лучшую игру", – сказал он журналистам в микст-зоне после матча.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места

Источник: Футбол 24
blog_ava
Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 – как это было
14 октября
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Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Португалия Андрей Павелко Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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