Украина – Португалия: на матче ожидается около 200 болельщиков гостей

Решающая игра "сине-желтых" против португальцев не вызывала особого интереса на Пиренеях – кроме СМИ и представителей официальных делегаций в Киев на матч прибудет лишь 200 фанатов сборной.

Матч 8-го тура отбора Евро-2020 между сборными Украины и Португалии посетят около 200 болельщиков команды с Пиренеев, сообщает Tribuna.com. Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, который вмещает 70 тысяч зрителей.

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Украина уверенно возглавляет группу В, имея в своем активе 16 очков. Второй идет Португалия с 11-ю пунктами и игрой в запасе. Последнее место занимает Литва, одержав лишь 1 очко в шести матчах.

После встречи с португальцами Украина 17 ноября на выезде сыграет заключительный поединок против команды Сербии. Португалия 14 ноября будет принимать Литву, а 17 ноября полетит в гости в Люксембург.

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