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Украина – Португалия: матч отбора к Евро-2020 рассудит судейская бригада из Англии

14:23 44 Читати українською
Украина – Португалия: матч отбора к Евро-2020 рассудит судейская бригада из Англии
Энтони Тейлор / AS

Стали известны имена арбитров на отборочный матч к Евро-2020 Украина – Португалия.

 

УЕФА на своем официальном сайте объявил имена арбитров, которые рассудят матч отбора к Евро-2020 Украина – Португалия.

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Главным арбитром назначен англичанин Энтони Тейлор. Помогать на линиях ему будут Гари Бесвик и Адам Нунн, четвертым арбитром будет Крейг Поусон.

К слову, Тейлор уже обслуживал матч с участием сборной Украины. Тогда "сине-желтые" победили чехов в первом туре Лиги наций (2:1).

Напомним, матч Украина – Португалия состоится 14 октября на НСК Олимпийский, начало игры в 21:45.

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