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Украина – Португалия: Коноплянка подбодрил "сине-желтых" перед ключевым матчем отбора к Евро-2020

16:55 124 Читати українською
Украина – Португалия: Коноплянка подбодрил "сине-желтых" перед ключевым матчем отбора к Евро-2020
Руслан Малиновский и Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, в чем сила команды Шевченко.

 

Украина затаила дыхание перед матчем отбора национальной команды к Евро-2020. Исключением не стал и полузащитник "сине-желтых" Евгений Коноплянка.

Украина – Португалия: на матч отбора Евро-2020 ожидается аншлаг

"Вместе мы – сила", – написал Коно в instagram под соответствующим фото.

Поединок команды Шевченко против Криштиану Роналду и компании состоится 14 октября на НСК Олимпийский. Начало в 21:45.

Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА ️

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

blog_ava
Украина – Португалия: Шевченко объявил заявку на матч отбора к Евро-2020
10:53
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Теги
Сборная Украины Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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