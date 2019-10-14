Украина – Португалия: Ярмоленко забил за сборную впервые за год

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху в матче 8-го тура отбора к Евро-2020 против национальной команды Португалии.

Лидер сборной Украины забил 37-й гол в футболке "сине-желтых".

Украина – Португалия – видео голов

Гол Ярмоленко в ворота португальцев стал особенным. Вингер впервые отметился забитым мячом за национальную команду с сентября 2018 года. Тогда он забил сборной Словакии с пенальти в рамках Лиги наций (1:0).

Отметим, что Андрей Ярмоленко уже имеет в активе 84 матча за сборную Украины. Он входит в топ-10 гвардейцев команды.

Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020