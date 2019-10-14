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Украина – Португалия: Ярмоленко забил за сборную впервые за год

23:07 63 Читати українською
Украина – Португалия: Ярмоленко забил за сборную впервые за год
Андрей Ярмоленко / Футбол 24

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху в матче 8-го тура отбора к Евро-2020 против национальной команды Португалии.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Лидер сборной Украины забил 37-й гол в футболке "сине-желтых".

Украина – Португалия – видео голов

Гол Ярмоленко в ворота португальцев стал особенным. Вингер впервые отметился забитым мячом за национальную команду с сентября 2018 года. Тогда он забил сборной Словакии с пенальти в рамках Лиги наций (1:0).

Отметим, что Андрей Ярмоленко уже имеет в активе 84 матча за сборную Украины. Он входит в топ-10 гвардейцев команды.

Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

blog_ava
Украина – Португалия: где смотреть матч отбора к Евро-2020
14:20
1947
Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Видеоновости Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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