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Украина – Португалия: известный английский арбитр раскритиковал решение назначить пенальти в ворота команды Шевченко

15:59 227 Читати українською
Украина – Португалия: известный английский арбитр раскритиковал решение назначить пенальти в ворота команды Шевченко
Момент с пенальти / Футбол 24

Бывший арбитр Кит Хакетт, ранее возглавлявший судейский комитет АПЛ, прокомментировал противоречивые решения рефери Энтони Тейлора в матче Украина – Португалия.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Это слишком жесткое решение от Тейлора. Он должен был на 100 процентов убедиться, что рука находится в неестественном положении.

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У меня есть серьезные сомнения, на повторах видно, что мяч отскочил в руку от бедра. Мое мнение – это точно не пенальти и, конечно, футбольный эпизод, который не стоит ни желтой, ни красной карточки", – сказал Хаккет в комментарии Tribuna.

Напомним, что ошибки Тейлора не помешали Украине одержать победу над португальцами (2:1), которая обеспечила первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

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