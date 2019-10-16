Украина – Португалия: известный английский арбитр раскритиковал решение назначить пенальти в ворота команды Шевченко

Бывший арбитр Кит Хакетт, ранее возглавлявший судейский комитет АПЛ, прокомментировал противоречивые решения рефери Энтони Тейлора в матче Украина – Португалия.

"Это слишком жесткое решение от Тейлора. Он должен был на 100 процентов убедиться, что рука находится в неестественном положении.

Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

У меня есть серьезные сомнения, на повторах видно, что мяч отскочил в руку от бедра. Мое мнение – это точно не пенальти и, конечно, футбольный эпизод, который не стоит ни желтой, ни красной карточки", – сказал Хаккет в комментарии Tribuna.

Напомним, что ошибки Тейлора не помешали Украине одержать победу над португальцами (2:1), которая обеспечила первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору