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Украина – Португалия: фанаты вывесили обращение к Зеленскому относительно убийства Гандзюк

23:31 179 Читати українською
Украина – Португалия: фанаты вывесили обращение к Зеленскому относительно убийства Гандзюк
Болельщики сборной Украины / Фото Футбол 24

Болельщики "сине-желтых" развернули баннер с вопросом к президенту Украины.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Фанаты сборной Украины возмущены медленным расследованием убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

"Зе, когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?", – было указано на баннере во время матча отбора к Евро-2020 Украина – Португалия.

В прошлом году на Екатерину Гандзюк было совершено покушение – активистку облили кислотой. Из-за полученных ожогов девушка впоследствии скончалась в больнице.

В убийстве подозревают херсонских чиновников.

фото: Tribuna.com

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Украина – Португалия: где смотреть матч отбора к Евро-2020
14:20
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Теги
Украина - Португалия Евро-2020 Украина Украина
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