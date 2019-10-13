Украина – Португалия: Буряк назвал фаворита матча

Экс-наставник сборной Украины и киевского Динамо Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча Украина – Португалия.

"При всем уважении к Португалии, наша сборная играет сейчас достаточно хорошо, матч домашний, поэтому я считаю, что сборная Украины – фаворит в этом противостоянии. Можно говорить о чем угодно, но нас интересует нынешнее состояние команды соперника. Я много раз играл против Португалии и знаю, что такое "португальский футбол". Да, с ними играть сложно, но если взять последние матчи, то они выглядят не совсем убедительно. Это команда со своими "звездами".

Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Наша сборная сейчас выглядит довольно прилично – сбалансированный состав. Как бы там ни было, нужно ставить точку. Проделана большая работа, но всё будут оценивать по последней игре. Многие вещи можно проанализировать и посмотреть на фоне такого соперника, как выглядит наша команда. Это важное противостояние, которое, наверное, определит первое место в группе.

Гениальность Роналду в том, что он может навязывать свою игру сопернику. Криштиану отбирает, завершает, создает, обостряет. Все его регалии – заслуга таланта и мастерства. Против Роналду всем играть тяжело – для наших ребят это серьезный оппонент. Он – лидер, но португальцы будут действовать, как единое целое. Так же нужно сыграть и сборной Украины, чтобы нейтрализовать и Роналду, в том числе.

Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Можно сказать наверняка, что обеим командам нужна победа. При этом, сборная Украины пока не команда такого уровня, что может управлять процессом – сыграть на ничью или выиграть. Нам нужно настраиваться только на победу. Надеюсь, что увижу бескомпромиссный футбол", – рассказал Буряк изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, завтра, 14 октября, Украина в Киеве на НСК Олимпийский в рамках 8-го тура отбора Евро-2020 будет принимать сборную Португалии. Начало матча в 21:45.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"