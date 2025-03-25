Во вторник, 25 марта, Украина U-21 проведет товарищеский матч против Польши U-21. Стартовый состав и прямую трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к финальной части Евро-2025 (U-21) и проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

Форвард Байера проигнорировал вызов в сборную Украины – Вацко пролил свет на неожиданный демарш легионера

Сегодня, 25 марта, украинцев ждет контрольный матч – против Польши. Поединок состоится в Белеке, а начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале УАФ.

В рамках сбора команда уже провела спарринг со Словенией, который завершился вничью 1:1, но в серии пенальти сильнее оказались соперники (5:6).

Стартовый состав сборной Украины U-21: Ермаков – Крупский, Салюк, Михавко, Вивчаренко – Яцик, Бражко (к.), Рубчинский – Великан, Брагару – Вьюнник.

Запасные: Нещерет, Вакулик, Роман, Хлань, Краснопир, Федор, Козик, Кузик, Крушинский, Варфоломеев, Царенко.

Украина расписала ничью со Словенией в спарринге молодежек – лидер Динамо привез гол и жаждал драки