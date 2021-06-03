Вингеру Вест Хэма и сборной Украины Андрею Ярмоленко запомнится матч против британцев.

31-летний игрок "сине-желтых" вышел в стартовом составе с капитанской повязкой на спарринг против Северной Ирландии.

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Для Ярмоленко это 93-й поединок за сборную Украины. По количеству матчей Андрей обошел Александра Шовковского, у которого 92 матча. Уже через несколько встреч вингер может опередить голкипера Андрея Пятова.

Заметим, в сине-желтой футболке Ярмоленко отметился 38-ю голами и 21 ассистом.

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