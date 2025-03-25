Сборная Украины U-20 сыграет товарищеский матч против сверстников из Норвегии. Стартовый состав и ссылка на трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Во вторник, 25 марта, молодежная сборная Украины до 20 лет проведет второй спарринг из двух запланированных. Соперником "сине-желтых" будет команда Норвегии. Матч начнется в 14:00 по киевскому времени, а просмотреть его в прямом эфире можно будет на YouTube-канале УАФ.

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Сборная Украины готовится к чемпионату мира-2025 (U-20), который состоится этой осенью в Чили. Во время подготовки команда уже сыграла один матч на учебно-тренировочном сборе, обыграв Северную Ирландию U-21 со счетом 1:0.

Чемпионат мира 2025 года (U-20) пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили с участием 24 команд.

Стартовый состав сборной Украины: Крапивцов, Вернаттус, Огарков, Киричок, Гусев, Мельниченко, Шах Чабан, Маткевич, Гаджиев, Пономаренко.

Запасные: Волошин, Захарченко, Ермачков, Дрозд, Ващенко, Годя, Задорожный, Саленко, Дигтярь, Караман.

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