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Украина – Нигерия: "сине-желтые" традиционно прогулялись по городу перед матчем – на Днепр-Арене ожидается аншлаг

14:39 113 Читати українською
Украина – Нигерия: "сине-желтые" традиционно прогулялись по городу перед матчем – на Днепр-Арене ожидается аншлаг
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / УАФ

Сборная Украины прогулялась по Днепру перед товарищеским поединком против Нигерии. На матче ожидается полный стадион.

 

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины в товарищеском поединке сыграет против Нигерии. Перед матчем подопечные Андрея Шевченко традиционно прогулялись по городу, сообщает официальный сайт УАФ.

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Также источник отмечает, что на Днепр-Арене ожидается аншлаг, ведь уже продано 24 000 билетов из 28. Днепр-Арена принимать матч сборной впервые за 10 лет.

Напомним, национальная команда Украины пропускает игровой день отборочного цикла Евро-2020. Сейчас подопечные Шевченко возглавляют группу, набрав 13 очков.

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Украина - Нигерия Нигерия Нигерия Сборная Украины Украина Украина
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