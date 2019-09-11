Украина – Нигерия: "сине-желтые" лишь в третий раз в истории не проиграли, уступая 0:2

Национальная сборная Украины в спарринге с Нигерией в очередной раз повторила свое достижение.

Украина в третий раз в своей истории не проиграла, уступая по ходу матча в два мяча. "Сине-желтые" свели к ничьей товарищеский матч со сборной Нигерии (2:2), проигрывая 0:2. Это третий такой случай в истории, когда украинцы избежали поражения, уступая в два гола, информирует оффициальный сайт УПЛ.

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Впервые это произошло в 2000 году, когда украинская национальная команда обыграла в отборе ЧМ-2002 Армению со счетом 3:2. Кроме того, в 2010-м украинцы вырвали ничью (2:2), проигрывая Канаде в товарищеском матче.

К слову, украинцы провели с представителями Африки уже 7-й матч и снова не проиграли: три победы и четыре ничьи (со сборной Нигерии Украины встречалась впервые).

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