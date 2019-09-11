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Украина – Нигерия: "сине-желтые" лишь в третий раз в истории не проиграли, уступая 0:2

21:17 4 Читати українською
Украина – Нигерия: "сине-желтые" лишь в третий раз в истории не проиграли, уступая 0:2
Сборная Украины перед матчем со сборной Нигерии / УАФ

Национальная сборная Украины в спарринге с Нигерией в очередной раз повторила свое достижение.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

Украина в третий раз в своей истории не проиграла, уступая по ходу матча в два мяча. "Сине-желтые" свели к ничьей товарищеский матч со сборной Нигерии (2:2), проигрывая 0:2. Это третий такой случай в истории, когда украинцы избежали поражения, уступая в два гола, информирует оффициальный сайт УПЛ.

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Впервые это произошло в 2000 году, когда украинская национальная команда обыграла в отборе ЧМ-2002 Армению со счетом 3:2. Кроме того, в 2010-м украинцы вырвали ничью (2:2), проигрывая Канаде в товарищеском матче.

К слову, украинцы провели с представителями Африки уже 7-й матч и снова не проиграли: три победы и четыре ничьи (со сборной Нигерии Украины встречалась впервые).

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Украина - Нигерия Сборная Украины Нигерия Нигерия Украина Украина Армения Армения Канада Канада
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