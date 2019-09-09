Украина – Нигерия: расписание предматчевых мероприятий накануне товарищеского матча

Сборная Украины проведет несколько предматчевых мероприятий накануне товарищеского матча против Нигерии.

Сборная Украины проведет открытую тренировку 9-го сентября на Днепр-Арене накануне товарищеского матча против Нигерии, передает официальный сайт УАФ.

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Начало мероприятия запланировано на 19:00. Кроме этого, состоится предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко, начало в 18:30. Отметим, что Нигерия проведет тренировку 10-го сентября в 17:30, а пресс-конференция наставника "суперорлов" Гернота Рора – в 17:00.

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10-го сентября на Днепр-Арене, начало игры в 21:30.

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