Украина – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после товарищеского матча против Нигерии.

"Игру всегда нужно оценивать не только с точки зрения результата. В первом тайме были ошибке в балансе. Передачи в середине поля заканчивались обрезками. Предупреждал ребят, что Нигерия физически очень сильная команда. Если мы будем делать такие ошибки, то будем оставлять очень много зон. Пропустили первый мяч после контратаке. Но сейчас моменты разбирать я не собираюсь. У меня есть четкое понимание, что команда делала в первом тайме и втором.

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Плюс в том, что мы создали много моментов и играли первым номером даже при счете 0:2. Во втором тайме немного перестроились, опустили фланговых игроков. Стали больше контролировать мяч, Караваев очень грамотно подключался. Вышел свежий Коноплянка, хотя Цыганков сыграл на хорошем уровне.

Индивидуально у меня к ребятам нет претензий, но мы не должны терять нить игры. В Европе мало таких физически сильных команд с быстрыми игроками. Что касается ротации, то, наверное, с этим и была связана такая игра в первом тайме. Такие ошибки допустимы, но хотелось бы, чтобы их не было. Считаю, что наш эксперимент дал нам как положительную информацию, так и отрицательную.

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Я доволен желанием ребят победить. Кто наш основной форвард? У меня нет возможности работать с игроками каждый день. Когда я вызываю 22 человека, я рассчитываю на каждого футболиста как на основного. Все они правильно относятся к моему выбору. Что до Мораеса, то с ним ничего серьезного. Надеюсь, что в ближайшей игре за "Шахтер" он уже будет играть. Не могу сказать, кто будет дальше играть в основе, но мне приятно работать с этим коллективом.

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Почему играли именно с Нигерией? Их уровень не такой, как у Португалии, но по скорости это очень хорошая команда. Чтобы решить нашу задачу выхода на Евро-2020, нам нужно удачно сыграть в оставшихся матчах", – цитирует Шевченко Динамомания.