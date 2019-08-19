Украина – Нигерия: подопечные Шевченко впервые выйдут на матч в белой форме

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Нигерии в резервной форме.

Подопечные Андрея Шевченко выйдут на матч против сборной Нигерии в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, сообщил глава УАФ Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук.

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Напомним, в сентябре прошлого года была представлена ​​новая форма сборной Украины. Кроме традиционных синих и желтых комплектов, была представлена ​​резервная – белая форма.

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К слову, товарищеский матч между Украиной и Нигерией состоится 10 сентября в Днепре. Начало запланировано на 21:30.