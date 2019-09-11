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Украина – Нигерия: Левченко назвал лучшего игрока матча

14:29 163 Читати українською
Украина – Нигерия: Левченко назвал лучшего игрока матча
Александр Зинченко / фото: Д. Руденко

Эксперт телеканала Футбол 1/2 Евгений Левченко прокомментировал ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"В обороне были провалы, но нужно говорить обо всей команде. Были и положительные моменты. Жаль, что не забили в первом тайме, хотя имели три голевых момента. В плане самоотдачи нет никаких претензий.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Зинченко классно принял мяч в штрафной и прекрасно разобрался в моменте. Александр был одним из лучших игроков на поле. Ему удавалось отрабатывать в обороне и создавать моменты впереди. Во втором голе Яремчук здорово поборолся и забил. Нужно отметить искусный пас Марлоса. Игра рукой у Романа была, но судья этого не заметил.

Против таких команд, как Нигерия, нужно играть плотно, но иногда мы теряли позиции. Пенальти в наши ворота был, Караваев фолил в штрафной", – поделился Левченко в эфире передачи Головна команда.

Напомним, сборная Украины спасла ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

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Теги
Украина - Нигерия Украина Украина Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Евгений Левченко
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