Украина – Нигерия: Левченко назвал лучшего игрока матча

Эксперт телеканала Футбол 1/2 Евгений Левченко прокомментировал ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

"В обороне были провалы, но нужно говорить обо всей команде. Были и положительные моменты. Жаль, что не забили в первом тайме, хотя имели три голевых момента. В плане самоотдачи нет никаких претензий.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Зинченко классно принял мяч в штрафной и прекрасно разобрался в моменте. Александр был одним из лучших игроков на поле. Ему удавалось отрабатывать в обороне и создавать моменты впереди. Во втором голе Яремчук здорово поборолся и забил. Нужно отметить искусный пас Марлоса. Игра рукой у Романа была, но судья этого не заметил.

Против таких команд, как Нигерия, нужно играть плотно, но иногда мы теряли позиции. Пенальти в наши ворота был, Караваев фолил в штрафной", – поделился Левченко в эфире передачи Головна команда.

Напомним, сборная Украины спасла ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

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