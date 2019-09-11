Украина – Нигерия: Instat определил лучшего игрока матча

Авторитетный ресурс Instat подытожил выступление игроков сборной Украины в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

Самым полезным игроком товарищеского матча Украина – Нигерия по версии Instat стал Александр Зинченко, информирует Команда№1.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Полузащитник Манчестер Сити набрал 343 балла по индексу ресурса, выполнив 143 ТТД с браком 12%. В активе Зинченко три острые передачи, два удара по воротам, 12 выигранных единоборств, девять отборов, два перехвата и шесть подборов. В тройку лучших игроков нашей сборной также попали Никита Бурда (283) и Марлос (282).

Напомним, сборная Украины вырвала ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2). Один из голов в свой актив записал Зинченко.

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