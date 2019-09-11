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Украина – Нигерия: Instat определил лучшего игрока матча

15:20 121 Читати українською
Украина – Нигерия: Instat определил лучшего игрока матча
Александр Зинченко / УАФ

Авторитетный ресурс Instat подытожил выступление игроков сборной Украины в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

Самым полезным игроком товарищеского матча Украина – Нигерия по версии Instat стал Александр Зинченко, информирует Команда№1.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Полузащитник Манчестер Сити набрал 343 балла по индексу ресурса, выполнив 143 ТТД с браком 12%. В активе Зинченко три острые передачи, два удара по воротам, 12 выигранных единоборств, девять отборов, два перехвата и шесть подборов. В тройку лучших игроков нашей сборной также попали Никита Бурда (283) и Марлос (282).

Напомним, сборная Украины вырвала ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2). Один из голов в свой актив записал Зинченко.

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Теги
Украина - Нигерия Никита Бурда Никита Бурда Украина Украина Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Марлос Марлос
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