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Украина – Нигерия: еще один лидер африканской сборной пропустит матч

14:48 56 Читати українською
Украина – Нигерия: еще один лидер африканской сборной пропустит матч
Уилфред Ндиди / Dailypost Nigeria

Лидер сборной Нигерии Уилфред Ндиди не сыграет в товарищеской встрече против Украины.

 

Полузащитник сборной Нигерии Уилфред Ндиди пропустит матч против Украины из-за повреждения, передает официальный сайт нигерийцев.

Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока

Отметим, что именно Ндиди является самым дорогим игроком "суперорлов" по данным Transfermarkt – 35 млн евро. Наставник сборной уже нашел замену полузащитнику – вместо Уилфреда в Днепр отправился Эсити.

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10 сентября, начало игры в 21:30.

Украина – Нигерия: прогноз на товарищеский матч

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Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока
09:46
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Мир Нигерия Нигерия Уилфред Ндиди Уилфред Ндиди Украина - Нигерия
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