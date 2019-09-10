toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Украина – Нигерия: болельщики на Днепр-Арене вывесили баннер, посвященный Коломойскому

22:45 109 Читати українською
Украина – Нигерия: болельщики на Днепр-Арене вывесили баннер, посвященный Коломойскому
украинские болельщики

Болельщики не могут простить олигарху Игорю Коломойскому исчезновения футбольного клуба Днепр.

Во время товарищеского матча Украина – Нигерия украинские фанаты вывесили баннер с таким текстом: "UEFA, Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam".

Украина – Нигерия – видео голов

С английского фраза переводится как "УЕФА, Днепр-1 – афера Коломойского".

К слову, после первого тайма на Днепр-Арене сборная Украины уступает африканцам со счетом 0:2.

blog_ava
Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча
21:25
7590
Теги
Игорь Коломойский футбольные фанаты СК Днепр-1 СК Днепр-1 Днепр-Арена Днепр Днепр Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
47
мин
США
03:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук