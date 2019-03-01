"Украина – невероятная": бомбезная красавица, которую очень разочаровало фиаско Шахтера в еврокубках

Марисела де Монтекристо – сальвадорская модель, телеведущая, актриса и обладательница титула Мисс Сальвадор-2018.
Красавица родилась в Сальвадоре, но в 9-летнем возрасте Марисела с семьей перебралась в США, где и начала свою модельную карьеру. Девушка получила образование по специальности "Социальные коммуникации", однако посвятила себя модельному бизнесу.
Марисела – большая фанатка футбола. Одной из команд, которую поддерживает королева красоты, является донецкий Шахтер.
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Модель посетила матч "горняков" против Айнтрахта в Харькове, а потом приехала и на ответный матч в Германию, но осталась разочарована результатом – Шахтер крупно уступил Айнтрахту и покинул Лигу Европы.
"Футбол 24" собрал для вас самые пикантные фото сальвадорско-американской красавицы.
Чарівна Марісела на Театральній площі у Тернополі.
Супермодель встигла зробити спільне фото з лідером Шахтаря Марлосом та головним тренером Паулу Фонсекою.