toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ

"Украина – невероятная": бомбезная красавица, которую очень разочаровало фиаско Шахтера в еврокубках

15:25 236 Читати українською
"Украина – невероятная": бомбезная красавица, которую очень разочаровало фиаско Шахтера в еврокубках
Марисела де Монтекристо

Марисела де Монтекристо – сальвадорская модель, телеведущая, актриса и обладательница титула Мисс Сальвадор-2018.

Красавица родилась в Сальвадоре, но в 9-летнем возрасте Марисела с семьей перебралась в США, где и начала свою модельную карьеру. Девушка получила образование по специальности "Социальные коммуникации", однако посвятила себя модельному бизнесу.

Марисела – большая фанатка футбола. Одной из команд, которую поддерживает королева красоты, является донецкий Шахтер.

Роскошная девушка хавбека Шахтера опубликовала горячее фото из ванной комнаты

Модель посетила матч "горняков" против Айнтрахта в Харькове, а потом приехала и на ответный матч в Германию, но осталась разочарована результатом – Шахтер крупно уступил Айнтрахту и покинул Лигу Европы.

"Футбол 24" собрал для вас самые пикантные фото сальвадорско-американской красавицы.

Чарівна Марісела на Театральній площі у Тернополі.

Супермодель встигла зробити спільне фото з лідером Шахтаря Марлосом та головним тренером Паулу Фонсекою.

Теги
Шахтер Шахтер Марлос Марлос Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Девушка дня Паулу Фонсека Паулу Фонсека Фанатки
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
41
мин
Кальяри
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук