"Украина – невероятная": бомбезная красавица, которую очень разочаровало фиаско Шахтера в еврокубках

Марисела де Монтекристо – сальвадорская модель, телеведущая, актриса и обладательница титула Мисс Сальвадор-2018.

Красавица родилась в Сальвадоре, но в 9-летнем возрасте Марисела с семьей перебралась в США, где и начала свою модельную карьеру. Девушка получила образование по специальности "Социальные коммуникации", однако посвятила себя модельному бизнесу.

Марисела – большая фанатка футбола. Одной из команд, которую поддерживает королева красоты, является донецкий Шахтер.

Роскошная девушка хавбека Шахтера опубликовала горячее фото из ванной комнаты

Модель посетила матч "горняков" против Айнтрахта в Харькове, а потом приехала и на ответный матч в Германию, но осталась разочарована результатом – Шахтер крупно уступил Айнтрахту и покинул Лигу Европы.

"Футбол 24" собрал для вас самые пикантные фото сальвадорско-американской красавицы.

Чарівна Марісела на Театральній площі у Тернополі.

Супермодель встигла зробити спільне фото з лідером Шахтаря Марлосом та головним тренером Паулу Фонсекою.