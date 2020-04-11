"Украина – мой второй дом": бывший динамовец трогательно вспомнил период карьеры в Киеве

Бывший игрок Динамо Данило Силва рассказал, какие воспоминания у него остались о Киеве и Украине.

"Мне сложно сказать, насколько сильно меня любят болельщики. Но я могу сказать, как сильно люблю Динамо, и уважаю болельщиков. Они одни из лучших фанатов в Украине.

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Динамо очень много для меня значит, ведь было большим удовольствием играть здесь 7 лет. Это действительно большое счастье. Лучшие моменты связаны с сезонами 2014/15 и 2015/16. Тогда у нас была фантастическая команда и отличный тренер.

Сергей Ребров – лучший тренер, с которым мне приходилось работать за всю карьеру. Вместе мы добыли много побед и титулов. Украина для меня – второй дом. Мои дети родились в Киеве, я с большим уважением отношусь к украинцам, которые так тяжело работают. Поддерживаю связь с моими украинскими друзьями", – рассказал Данило Силва в комментарии Tribuna.

Напомним, бразилец выступал за Динамо в период с 2010 по 2017 годы. В составе киевлян Данило Силва провел 222 поединка, записав в свой актив 3 гола и 19 ассистов.

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