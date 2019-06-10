Украина – Люксембург: "сине-желтые" объявили официальную заявку на матч – двое футболистов вне списка

Сборная Украины объявила официальную заявку на поединок 4-го тура квалификации к Евро-2020 против Люксембурга.

Полная заявка Украины на матч против Люксембурга: 1. Юрий Панькив, 2. Владимир Шепелев, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

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Заметим, что в окончательную заявку на матч не попали нападающий национальной команды Артем Беседин и защитник Богдан Бутко, которые получили повреждения.

Напомним, матч 4-го тура отбора на Чемпионат Европы-2020 против Люксембурга состоится сегодня, 10-го июня, на Арене Львов, начало запланировано на 21:45.

К слову, после трех туров команда Андрея Шевченко занимает первое место в группе В квалификации к Евро-2020, имея в активе 7 зачетных пунктов.

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